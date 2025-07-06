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06 июля 2025 в 14:08

Российский аэропорт перестал принимать и выпускать самолеты

Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Росавиация временно ввела ограничения на работу аэропорта Нижнего Новгорода, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко. По его информации, запрещены прием и выпуск гражданских самолетов. Причины такого решения не уточняются.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Нижнего Новгорода, — отметил Кореняко.

Ранее ограничения вводили в аэропорту Санкт-Петербурга. В Росавиации сообщали, что были запрещены прием и выпуск гражданских самолетов. Причины приостановки работы Пулково не приводились. С масштабными отменами авиарейсов также столкнулся аэропорт Шереметьево. Как отмечал Кореняко, было отменено уже 174 рейса на прилет и вылет, еще 47 задержаны более чем на два часа.

Позже в Ассоциации туроператоров России сообщили, что билеты на поезда из Петербурга в Москву полностью распроданы. Это произошло на фоне массовых сбоев в авиасообщении между городами. В обратном направлении ситуация была чуть стабильнее, но билеты тоже были на исходе.

Росавиация
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