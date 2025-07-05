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05 июля 2025 в 23:01

Российский аэропорт временно прекратил работу

Росавиация: аэропорт Пулково временно не принимает самолеты

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Росавиация временно ввела ограничения на работу аэропорта Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI), сообщил в Telegram пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко. По его информации, запрещены прием и выпуск гражданских самолетов.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пулково, — написал он.

Ранее стало известно, что пассажиры в аэропорту Шереметьево не могут вылететь из Москвы, несмотря на снятие Росавиацией временных ограничений на полеты. Так, задерживаются рейсы из Москвы в Апатиты и Екатеринбург. Отмечалось, что пассажирам предложили пройти к автобусам, хотя на самом деле они не подъехали.

До этого аэропорт Шереметьево временно перешел на ограниченный режим работы, осуществляя только прием воздушных судов. Как пояснили в пресс-службе Росавиации, вылеты были приостановлены в связи с ограничениями в некоторых секторах московского воздушного пространства и ухудшением погодных условий, включая усиление ветра.

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