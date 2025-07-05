Стало известно о застрявших в российском аэропорту пассажирах Пассажиры не могут вылететь из Шереметьево после снятия ограничений на полеты

Пассажиры в аэропорту Шереметьево не могут вылететь из Москвы, несмотря на снятие Росавиацией временных ограничений на полеты, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, задерживаются рейсы из Москвы в Апатиты и Екатеринбург.

Коллапс в Шереметьево! У меня там застряли муж с сыном. Их рейс должен был вылететь в Апатиты в 11:45, уже два раза его переносили, воды им не дают, народу тьма, информации никакой нет. Сейчас народ к автобусу выгнали, а автобуса нет, — приводятся слова родственницы одного из пассажиров.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево возобновил регулярные полеты после временного введения ограничений. Прием прибывающих рейсов осуществляется по стандартному графику.

Представители аэропорта заявляли, что совместно с авиаперевозчиками принимаются все меры для нормализации работы и выполнения запланированного количества рейсов. В терминалах не фиксируется скопления пассажиров. Путешественникам рекомендуют заранее проверять статус своего рейса перед поездкой в аэропорт.