Российский аэропорт обратился с важным заявлением к путешественникам Ограничения на вылет воздушных судов сняли в Шереметьево

Аэропорт Шереметьево в Москве возобновил регулярные полеты после временного введения ограничений, сообщается в официальном Telegram-канале воздушной гавани. В настоящее время прием прибывающих рейсов осуществляется по стандартному графику, а отправление воздушных судов происходит с учетом очередности.

Сняты введенные ранее временные ограничения по использованию воздушного пространства в аэропорту Шереметьево. Рейсы на прилет выполняются в штатном порядке. Рейсы на вылет выполняются по факту очередности, — сказали в пресс-службе аэропорта.

Представители аэропорта заявили, что совместно с авиаперевозчиками принимаются все меры для нормализации работы и выполнения запланированного количества рейсов. В терминалах не фиксируется скопления пассажиров. Путешественникам рекомендуют заранее проверять статус своего рейса перед поездкой в аэропорт и получать актуальную информацию о вылетах и прилетах через службы поддержки авиакомпаний.

Ранее Шереметьево временно перешло на ограниченный режим работы, осуществляя только прием воздушных судов. Как пояснили в пресс-службе Росавиации, вылеты были приостановлены в связи с ограничениями в некоторых секторах московского воздушного пространства и ухудшением погодных условий, включая усиление ветра.