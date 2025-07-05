Самолеты временно не могут вылететь из столичного аэропорта Аэропорт Шереметьево временно начал работать только в режиме приема рейсов

В субботу, 5 июля, столичный аэропорт Шереметьево временно начал работать только в режиме приема рейсов, сообщили в пресс-службе Росавиации. По данным ведомства, самолеты не вылетают из него из-за ограничений в нескольких секторах московской воздушной зоны, а также усиления ветра.

В связи с ограничениями в ряде секторов московской воздушной зоны и усилениями ветра в районе аэропорта Шереметьево из этой воздушной гавани временно не вылетают рейсы, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в некоторых секторах воздушной зоны Москвы возможны корректировки в расписании самолетов. В Росавиации подчеркнули, что это связано с введением временных ограничений в аэропортах для обеспечения мер безопасности, при этом Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский на данный момент работают в штатном режиме.

До этого российские силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Столичный мэр Сергей Собянин рассказал, что на месте падения фрагментов вражеских дронов уже работают сотрудники экстренных служб.