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06 июля 2025 в 12:13

Билеты на поезда из Петербурга в Москву раскупили из-за отмены авиарейсов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Москву полностью распроданы, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России. Это произошло на фоне массовых сбоев в авиасообщении между городами. В обратном направлении ситуация чуть стабильнее, но билеты тоже на исходе.

Вечером 5 июля на 6 июля в продаже осталось одно место: на поезд в 23:30, СВ за 21,3 тысячи рублей. На утро 7 июля билеты тоже стремительно заканчиваются, — сказано в сообщении.

По данным АТОР, перебои с билетами связаны с «авиационным коллапсом» — в центральной части России 5 июля были массово отменены и задержаны сотни рейсов. Пулково, как уточняют в ассоциации, переходил на усиленный режим работы, чтобы смягчить последствия отмены рейсов.

Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Петербурга в ночь на 6 июля. Пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко сообщал, что были запрещены прием и выпуск самолетов. С масштабными отменами авиарейсов также столкнулся Шереметьево. Как отмечал Кореняко, было отменено уже 174 рейса на прилет и вылет, еще 47 задержаны более чем на два часа.

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