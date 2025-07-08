Аэропорт Калуги временно перестал работать

В аэропорту Калуги Грабцево введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Детали и сроки ограничения пока не уточняются.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал он.

Ранее в Ассоциации туроператоров России подсчитали, что более 11 тысяч российских туристов столкнулись с отменами и задержками рейсов в последние дни. Авиасообщение оказалось нарушено из-за массовых сбоев в работе аэропортов, особенно в центральной части страны.

Также лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил компенсировать пассажирам убытки из-за массовых отмен авиарейсов, вызванных угрозами атак дронов. Парламентарий подчеркнул, что государство должно брать на себя ответственность за форс-мажорные обстоятельства.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко в свою очередь заявил, что ситуации, когда родителям с детьми приходится спать на полу аэропортов из-за задержек рейсов, являются недопустимыми. Он призвал предоставлять всем таким пассажирам гостиничные номера, если задержка составляет более четырех часов. По мнению парламентария, граждан с детьми также необходимо пропускать в бизнес-залы без очередей.