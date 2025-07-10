Возобновляются полеты в Геленджик: цены на билеты, как подорожает отдых

После трехлетнего перерыва заработал аэропорт Геленджика. Авиакомпании уже анонсировали регулярные рейсы из Москвы и даже озвучили стоимость билетов. Ждет ли город наплыв туристов со всей России, насколько там подорожает отдых, безопасно ли туда летать — в материале NEWS.ru.

Сколько стоит слетать из Москвы в Геленджик летом 2025-го

Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов: рейсы будут выполняться каждый день с 08:30 до 20:00 мск, сообщили в Росавиации. Первые прямые регулярные рейсы из Москвы в Геленджик запланированы на 18 июля. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320 с салонами двух классов — эконом и бизнес. Билеты уже поступили в продажу.

Первый рейс отправится из столицы 18 июля, затем полеты запланированы на 20 и 23 число. С 25 июля они станут ежедневными. С 6 августа авиакомпания добавит второй рейс в день.

Стоимость билета экономкласса из Москвы начинается от 15 тысяч рублей с пересадкой. Прямой перелет с багажом на 18 июля обойдется в 62 тысячи рублей в одну сторону на человека. При этом в начале августа стоимость билета с багажом составляет чуть больше 21 тысячи рублей.

Пассажиров будет принимать новый терминал аэропорта Геленджика. Он оснащен 13 стойками регистрации, включая одну для негабаритного багажа, и шестью выходами на посадку. Для путешественников в терминале работают камера хранения, комната матери и ребенка, бизнес-зал, VIP-зона, магазины и рестораны.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с NEWS.ru объяснил высокую стоимость авиабилетов на ближайшие даты заградительным тарифом. Он заверил, что в августе и сентябре цены будут оптимальными.

«Это первые опытные рейсы. И мне кажется, „Аэрофлот“ не хочет, чтобы они были полные. Потому что это экспериментальные рейсы. Поэтому авиакомпания поставила такой заградительный тариф. Кто купит, тот купит», — пояснил Мкртчян.

Прибавится ли туристов в Геленджике

Аэропорт Геленджика был закрыт более трех лет вместе с еще 11 аэропортами юга России, напомнили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), так что в этих условиях около 60% туристов добирались до курортов Краснодарского края на автомобиле, а еще 40% — на самолетах до ближайших открытых аэропортов и по железной дороге. При этом основная нагрузка приходилась на аэропорт Сочи, но в 2025 году возможность добраться до Черного моря предоставил международный аэропорт Сухума, отметили в РСТ.

«Закрытие аэропортов в Геленджике и Анапе привело к снижению спроса на эти направления и перераспределению турпотока в сторону Сочи и соседних с ним курортов. В случае открытия аэропорта в Геленджике мы прогнозируем рост числа бронирований в 1,5–2 раза», — добавили в РСТ.

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин в беседе с NEWS.ru заявил, что транспортная доступность курортов играет большую роль. По его словам, после открытия воздушной гавани Геленджика в этот город поедут новые туристы.

«Аэропорт Сочи, куда сегодня все прилетают, перегружен, остаются поезда, но Геленджик стоит немного в стороне от железной дороги. Так что открытие аэропорта Геленджика, конечно, сгенерирует поток туристов. По оценкам экспертов, ожидается до 10% прироста как минимум», — сказал Барзыкин.

Люди отдыхают на пляже в Геленджике Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Он отметил, что в окрестностях Геленджика много курортных поселков, куда уже перераспределился турпоток из Анапы. Сейчас их загруженность порядка 50–60%. И вскоре она возрастет еще больше, считает Барзыкин.

«Там инфраструктура, может, не такая хорошая, но пляжи отличные», — отметил он.

В свою очередь Алексан Мкртчян выразил мнение, что турпоток в Геленджик сильно не вырастет после открытия аэропорта. По его словам, прирост возможен, но не на тысячи людей, а на сотни.

«С 25 июля только один рейс ежедневный, 140 пассажиров при полной загрузке. То есть в день будет прилетать три-четыре рейса, не больше. Аэропорт будет работать только в дневное время суток, если вдруг ветер поменяет направление, то взлет отложат. Будут задержки рейсов. Говорить о том, что в день будут массово прилетать тысячи людей или десятки тысяч, нельзя, будут сотни», — объяснил он.

Насколько безопасно летать в Геленджик

Юрий Барзыкин считает, что если аэропорт в Геленджике открывают для пассажиров, то летать туда и оттуда вполне безопасно, это обеспечат силовые структуры.

Люди отдыхают на пляже в Геленджике Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

«И это не отпугнет туристов. Там несколько этапов защиты и перестраховки. Конечно, это безопасно», — подтвердил Барзыкин.

Он добавил, что РСТ неоднократно обращался к властям по поводу открытия других южных аэропортов, в частности краснодарского и симферопольского. Они крупнее и смогут принять больше туристов. Однако пока на эти просьбы нет положительного ответа, сказал Барзыкин.

Вырастут ли цены на отдых в Геленджике после запуска рейсов

Открытие аэропорта в Геленджике не повлияет на уровень цен на курорте, так как прирост туристов не будет существенным, считает Алексан Мкртчян.

«Геленджик даже не почувствует. Приедет лишних 300–400 человек, которые могли приехать поездом или автомобилем, но теперь прилетят на самолете», — сказал он.

Юрий Барзыкин тоже считает, что стоимость отдыха сильно не изменится не только в Геленджике, но и на других российских курортах. Он отметил, что сейчас цены там «вполне приемлемые».

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