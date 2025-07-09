Съездить обязательно: топ-15 мест для отдыха в России в июле

Каким может быть отдых в июле 2025 года? Да самым замечательным! NEWS.ru составил подборку направлений, которые точно понравятся вам и вашей компании. Куда поехать с детьми? Мы это тоже знаем!

Золотое кольцо

Этот маршрут является классическим уже очень давно. Если думаете, куда поехать по России летом в июле, то выбирайте этот путь. История городов Золотого кольца поразительна! Изучайте прошлое всей семьей: проследите, как менялись эпохи со времен обращения России в христианство из язычества.

Хакасия

Отпуск в июле можно провести в Хакасии. Здесь вам и степи, и тайга, и горы. Детей берите обязательно! Плавайте в озерах, мажьтесь лечебной грязью, изучайте курганы, наскальные рисунки, прокладывайте путь сквозь разрушенные крепости. В общем, кайфуйте.

Владивосток

Куда поехать отдыхать в июле? Конечно же, во Владивосток. Побывайте у Японского моря, побродите по извилистым улочкам, поглазейте на сопки и внушительных размеров мосты. И посетите водную экскурсию! Рядом с Владивостоком не забудьте посмотреть маяк на Токаревской кошке. Это крайняя точка материка, за которой начинается Тихий океан.

Куда поехать в июле по России: лучшие направления для отпуска Фото: Shutterstock/FOTODOM

Санкт-Петербург

Этот город не нуждается в представлении. Северная столица должна быть в вашем туристическом виш-листе, ведь нужно хотя бы раз посмотреть наследие Петра! Казанский собор, Русский музей, Эрмитаж, Марсово поле и Невский проспект и многое другое — Санкт-Петербург можно изучать вечность. Отдельное внимание стоит уделить пригородам, которые поразят вас своей богатой историей.

Карелия

Рядом с Петербургом располагается живописная Карелия. Куда поехать в июле по России? Разумеется, сюда. Тут тысячи рек и озер, по которым можно сплавляться на байдарках, кататься на лодках, рыбачить. Горный парк со своим Мраморным каньоном точно не оставит вас равнодушными.

Минводы

Кавказские минеральные воды посещают, чтобы набраться сил, укрепить здоровье. Грязи целебной хоть отбавляй! Здесь Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск. Отпуск в июле можно организовать, следуя этому маршруту. Как правило, в июле здесь теплые солнечные дни без дождей. Если интересно, то разнообразьте досуг экскурсиями и прогулками по тропам гордого Кавказа.

Где можно отдохнуть с детьми Фото: Shutterstock/FOTODOM

Москва

Если вы задаетесь вопросом, куда поехать отдыхать в июле по России, то Москва — беспроигрышный вариант. Красная площадь всегда будет красивой, вне зависимости оттого, сколько раз вы были в столице. А Старый Арбат, Третьяковская галерея, Останкинская телебашня? На самом деле не хватит места в материале, чтобы перечислить интересные места Москвы. Однозначно советуем туда поехать в июле!

Алтай

Алтай украдет ваше сердце, потому что природа здесь невероятно красива. Помимо богатых лесов и величественных гор, здесь располагается Телецкое озеро. Вода в водоеме такая прозрачная, что можно увидеть его дно. И стоит посетить очень красивое Гейзеровое озеро цвета неба.

Кольский полуостров

Это северо-западная точка России, расположенная в европейской части страны. Отдыхать в июле здесь очень приятно — северное лето не такое уж и страшно холодное. Поезжайте на побережье Белого озера, сфотографируйте тайгу, восхититесь здешними реками и озерами. Любителям активного отдыха здесь точно понравится: дайвинг, рыболовство, экстремальные поездки на джипах. Не забудьте также посмотреть на ледокол в Мурманске!

Как провести отпуск в июле Фото: Shutterstock/FOTODOM

Байкал

Величественный и бескрайний Байкал можно назвать сердцем России. Нужно преодолеть расстояние до Иркутска и отправиться на остров Ольхон, расположенный прямо в центре водоема. Байкальская природа поразительна! Здесь можно отправиться в поход, покататься на каяках и байдарках, а закаленным смельчакам предлагается уникальная возможность — оценить температуру Байкала. Это отличное место, где можно провести отпуск в июле 2025 года.

Ладожское озеро

В середине лета отправляйтесь на Ладожское озеро, где ровный загар туристам гарантирован. Экотуризм здесь процветает, количество комфортабельных баз отдыха увеличивается с каждым сезоном. Городская суета не доберется до вас, если поехать в июле на этот удивительный водоем.

Краснодарский край

Черное и Азовское моря тепло встретят вас в июльские дни. Жить будет втройне приятнее, потому что водоемы здесь нагреваются до +25 градусов. Отдыхать обычно приезжают в Сочи и Геленджик. Туристы, которым пляж быстро надоедает, выбирают активный отдых — дайвинг, серфинг, водные лыжи. Детям здесь будет интересен дельфинарий и аквапарк, а также пещеры и водопады.

Куда съездить в июле 2025 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Балтика

Занятный факт: балтийский климат мягче черноморского. На балтийском побережье Калининградской области температура поднимается до +23 градусов. Отправляйтесь в Светлогорск, Зеленоградск и, конечно же, в сам Кенигсберг, где архитектура отличается своей «европейскостью». Тут вам сразу и пляж, и бродилки по городу, и природа. Обязательно запланируйте посещение Куршской косы.

Казань

Этот город считается третьей столицей России. В середине лета тут тепло, а иногда даже жарко. Волга может прогреваться до +24 градусов, поэтому тут можно и покупаться. Но перед этим посмотрите на главные достопримечательности Казани — Казанский кремль, мечеть Кул-Шариф. Представьте, что там есть Музей чак-чака, который точно заинтересует детишек. Не откажутся от дегустации сладкого лакомства и взрослые, верно?

Селигер

Это потрясающее озеро расположено на границе Тверской и Новгородской областей. Оно ледникового происхождения. Здешние пейзажи заставят вас приезжать сюда снова и снова. Устройте себе максимально «чилловый» отдых: купайтесь, загорайте на пляжах с мелким песком, сплавляйтесь по реке. Любители походов устраивают здесь собственные уголки с палатками.