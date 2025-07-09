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09 июля 2025 в 00:05

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 июля 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 июля 2025 года Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 июля 2025 года Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Давайте расскажем вам о праздниках и событиях, которые произошли 9 июля. Уверены, что хотя бы об одном из них вы не знаете! Подробности — на NEWS.ru.

Праздники 9 июля в России и мире

Сложно представить, сколько событий произошло за один только день. А сколько праздников придумали люди? Вы узнаете о нескольких из них. Например, о Дне сахарного печенья, Дне веры в единорогов и Международном дне уничтожения оружия. Также мы расскажем о том, когда в Санкт-Петербурге заложили мост Петра Великого, и о многом другом.

Памятные даты и важные события 9 июля

Сегодняшний день полон различных историй! Представим два интересных факта, которые оказались ценны для мира.

Уничтожаем оружие

Какой сегодня день? 9 июля мир отмечает День против оружия. Его учредили в 2001 году. Жители планеты обращают внимание на борьбу с насилием, с огнестрельным оружием. Активисты пытаются донести до властей мысль о том, как важно его ликвидировать.

Еще один мост в Санкт-Петербурге

Этот мост в Северной столице сейчас мы называем Большеохтинский. Изначально же его назвали в честь императора Петра Великого, под предводительством которого русские войска победили в Полтавской битве. 9 июля 1909 года, в день 200-летия победы, в Петербурге был заложен этот самый мост.

9 июля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире 9 июля — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Необычные праздники и интересные факты

Какой необычный праздник сегодня отмечает мир? Расскажем сразу о двух!

День сахарного печенья

Сегодня сладкоежки со всего мира лакомятся сахарным печеньем. Этот день так и называется — День сахарного печенья. Кондитерские активно делают деньги! Или тут больше тех любителей сладкого, которые обычно готовят дома? В общем, 9 июля обязательно выделите время для чаепития!

День веры в единорогов

9 июля весь мир вспоминает о единорогах. Некоторые взрослые и дети верят в их существование. Мифические существа пускай и не встречаются нам в лесу или в зоопарке, но фантазировать о них приятно! Ведь кто не устает от действительности? В этот день обычно читают книжки о единорогах, делают поделки, выбирают фильмы со сказочной атмосферой.

Церковные праздники 9 июля 2025 года

Сегодня религиозный праздник — День Давида Земляничника. Православные христиане посвящают 9 июля святому Давиду Солунскому, который был отшельником.

Что случилось 9 июля Что случилось 9 июля Фото: Александр Чепрунов / РИА Новости

Именины и дни ангела 9 июля

Именины сегодня у Вероники, Дениса, Ивана, Тихона и Павла.

Этот день в истории: что произошло 9 июля?

NEWS.ru расскажет вам о двух важных событиях 9 июля, которые запомнились миру.

Крупнейшая трагедия на железной дороге в США

В этот день 1918 года в штате Теннесси столкнулись два пассажирских поезда в Америке. В катастрофе погибли не менее 101 человека. И еще 171 пассажир получил травмы. В США эта трагедия считается крупнейшей на железной дороге по числу жертв. Причиной аварии стали человеческая ошибка и несоблюдение правил движения.

Открытие еще одного химического элемента

Считается, что 9 июля в 1957 году был открыт 102-й элемент таблицы Менделеева. Над проектом работали ученые из разных уголков мира, в том числе Стокгольма. Они и предложили назвать химический элемент в честь Альфреда Нобеля — нобелий.

Кто умер и родился 9 июля

Сложно представить, сколько людей появилось на свет и умерло в один день. NEWS.ru расскажет о нескольких личностях, которые так или иначе повлияли на жизнь людей.

Кто родился

1956 — 9 июля родился актер из США Том Хэнкс. Он всем нам хорошо известен по культовым фильмам «Зеленая миля», «Форрест Гамп», «Изгой» и по многим другим кинокартинам.

Кто родился 9 июля Кто родился 9 июля Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

1994 — сегодня день рождения празднует Алексей Узенюк. Меломаны знают его больше как Элджея. Хип-хоп-исполнитель родился в Новосибирске. В 2016 году был пик его популярности.

Кто умер

2002 — из жизни в этот день ушел отец Алисы Фрейндлих Бруно Фрейндлих. Дочка пошла по стопам папы, который играл в театре и кино. Он был талантливым актером из Санкт-Петербурга. Отец и дочь были награждены высоким званием народного артиста СССР.

2017 — 9 июля скончался советский и российский художник Илья Глазунов. Он также был сценографом и преподавателем. В Москве открыта картинная галерея, где можно ознакомиться с его работами.

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