Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 июля 2025 года

Давайте расскажем вам о праздниках и событиях, которые произошли 9 июля. Уверены, что хотя бы об одном из них вы не знаете! Подробности — на NEWS.ru.
Праздники 9 июля в России и мире
Сложно представить, сколько событий произошло за один только день. А сколько праздников придумали люди? Вы узнаете о нескольких из них. Например, о Дне сахарного печенья, Дне веры в единорогов и Международном дне уничтожения оружия. Также мы расскажем о том, когда в Санкт-Петербурге заложили мост Петра Великого, и о многом другом.
Памятные даты и важные события 9 июля
Сегодняшний день полон различных историй! Представим два интересных факта, которые оказались ценны для мира.
Уничтожаем оружие
Какой сегодня день? 9 июля мир отмечает День против оружия. Его учредили в 2001 году. Жители планеты обращают внимание на борьбу с насилием, с огнестрельным оружием. Активисты пытаются донести до властей мысль о том, как важно его ликвидировать.
Еще один мост в Санкт-Петербурге
Этот мост в Северной столице сейчас мы называем Большеохтинский. Изначально же его назвали в честь императора Петра Великого, под предводительством которого русские войска победили в Полтавской битве. 9 июля 1909 года, в день 200-летия победы, в Петербурге был заложен этот самый мост.
Необычные праздники и интересные факты
Какой необычный праздник сегодня отмечает мир? Расскажем сразу о двух!
День сахарного печенья
Сегодня сладкоежки со всего мира лакомятся сахарным печеньем. Этот день так и называется — День сахарного печенья. Кондитерские активно делают деньги! Или тут больше тех любителей сладкого, которые обычно готовят дома? В общем, 9 июля обязательно выделите время для чаепития!
День веры в единорогов
9 июля весь мир вспоминает о единорогах. Некоторые взрослые и дети верят в их существование. Мифические существа пускай и не встречаются нам в лесу или в зоопарке, но фантазировать о них приятно! Ведь кто не устает от действительности? В этот день обычно читают книжки о единорогах, делают поделки, выбирают фильмы со сказочной атмосферой.
Церковные праздники 9 июля 2025 года
Сегодня религиозный праздник — День Давида Земляничника. Православные христиане посвящают 9 июля святому Давиду Солунскому, который был отшельником.
Именины и дни ангела 9 июля
Именины сегодня у Вероники, Дениса, Ивана, Тихона и Павла.
Этот день в истории: что произошло 9 июля?
NEWS.ru расскажет вам о двух важных событиях 9 июля, которые запомнились миру.
Крупнейшая трагедия на железной дороге в США
В этот день 1918 года в штате Теннесси столкнулись два пассажирских поезда в Америке. В катастрофе погибли не менее 101 человека. И еще 171 пассажир получил травмы. В США эта трагедия считается крупнейшей на железной дороге по числу жертв. Причиной аварии стали человеческая ошибка и несоблюдение правил движения.
Открытие еще одного химического элемента
Считается, что 9 июля в 1957 году был открыт 102-й элемент таблицы Менделеева. Над проектом работали ученые из разных уголков мира, в том числе Стокгольма. Они и предложили назвать химический элемент в честь Альфреда Нобеля — нобелий.
Кто умер и родился 9 июля
Сложно представить, сколько людей появилось на свет и умерло в один день. NEWS.ru расскажет о нескольких личностях, которые так или иначе повлияли на жизнь людей.
Кто родился
1956 — 9 июля родился актер из США Том Хэнкс. Он всем нам хорошо известен по культовым фильмам «Зеленая миля», «Форрест Гамп», «Изгой» и по многим другим кинокартинам.
1994 — сегодня день рождения празднует Алексей Узенюк. Меломаны знают его больше как Элджея. Хип-хоп-исполнитель родился в Новосибирске. В 2016 году был пик его популярности.
Кто умер
2002 — из жизни в этот день ушел отец Алисы Фрейндлих Бруно Фрейндлих. Дочка пошла по стопам папы, который играл в театре и кино. Он был талантливым актером из Санкт-Петербурга. Отец и дочь были награждены высоким званием народного артиста СССР.
2017 — 9 июля скончался советский и российский художник Илья Глазунов. Он также был сценографом и преподавателем. В Москве открыта картинная галерея, где можно ознакомиться с его работами.