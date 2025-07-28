Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 17:57

Врач раскрыл серьезную опасность долгого отдыха под палящим солнцем

Онколог Романов заявил, что долгое пребывание на солнце чревато развитием рака

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Долгое пребывание под прямыми солнечными лучами грозит развитием рака, заявил «Москве 24» онколог Илья Романов. В целом же, по его словам, летний отпуск, как правило, не связан с повышенными рисками развития рака.

Отпуск непродолжителен, и перелеты, джетлаг, нарушение диеты и потребление какой-то необычной и чрезмерно острой пищи не являются канцерогенами, то есть факторами, которые воздействуют на человека долго, — подчеркнул Романов.

Он призвал избегать открытого солнца даже вечером и регулярно пользоваться защитным кремом. По его словам, на отдыхе также немаловажно беречь иммунитет и не злоупотреблять спиртными напитками.

Врач Ольга Чиркова ранее заявила, что аллергию на солнце можно распознать по появлению зуда и сыпи в течение нескольких часов после пребывания на улице. Она подчеркнула, что чаще всего кожные реакции возникают на лице, руках и плечах.

онкологи
заболевания
отпуск
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина убил соседа из-за замечания о громкой музыке
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россиянка устроила эротическое шоу на крыше автомобиля
Менеджер Subway запер маленькую девочку в комнате для персонала
Академик раскрыл, включат ли в рацион россиян продукты из сверчков
Россиянам объяснили, что будет со стоимостью билетов на рейсы «Аэрофлота»
Евросоюз не сможет выполнить данное Трампу обещание о $600 млрд
Политолог назвал важный нюанс взлома «Аэрофлота»
Из московского ТЦ эвакуировали 150 человек из-за предмета с проводами
«Хакеры могут быть где угодно»: в РФ призвали к ответу на взлом «Аэрофлота»
Россиянам напомнили о смертельном вреде загара
В Госдуме призвали ответить на взлом «Аэрофлота»
Психиатр оценил обновленный список противопоказаний для вождения авто
Бизнесмен выкупил права на первый альбом Гуфа
Стало известно, сколько уголовных дел возбудила ФТС в 2025 году
Миколог назвал главный недостаток грибов в Московском регионе
Составлен список российских артистов, которые до сих пор спонсируют ВСУ
«Все мужики собрались»: в тайге 1,5 тысячи человек наказали педофила
Стало известно, чем может закончиться для Зеленского скандал с НАБУ
Не бойтесь промочить носы! Куда сходить в Москве в дождь
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.