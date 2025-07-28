Врач раскрыл серьезную опасность долгого отдыха под палящим солнцем

Долгое пребывание под прямыми солнечными лучами грозит развитием рака, заявил «Москве 24» онколог Илья Романов. В целом же, по его словам, летний отпуск, как правило, не связан с повышенными рисками развития рака.

Отпуск непродолжителен, и перелеты, джетлаг, нарушение диеты и потребление какой-то необычной и чрезмерно острой пищи не являются канцерогенами, то есть факторами, которые воздействуют на человека долго, — подчеркнул Романов.

Он призвал избегать открытого солнца даже вечером и регулярно пользоваться защитным кремом. По его словам, на отдыхе также немаловажно беречь иммунитет и не злоупотреблять спиртными напитками.

Врач Ольга Чиркова ранее заявила, что аллергию на солнце можно распознать по появлению зуда и сыпи в течение нескольких часов после пребывания на улице. Она подчеркнула, что чаще всего кожные реакции возникают на лице, руках и плечах.