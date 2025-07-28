Врач рассказала, как распознать аллергию на солнце Врач Чиркова: зуд и сыпь могут быть симптомами аллергии на солнце

Аллергию на солнце можно распознать по появлению зуда и сыпи в течение нескольких часов после пребывания на улице, заявила NEWS.ru заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова. По ее словам, чаще всего кожные реакции возникают на лице, руках и плечах.

Аллергия на солнце проявляется тем, что кожа быстро краснеет и начинает зудеть, иногда появляются мелкие пузырьки или сыпь, чаще всего на лице, руках и плечах. Эти симптомы могут возникнуть сразу или через несколько часов после пребывания на солнце. В этом случае стоит избегать инсоляции, — сказала Чиркова.

Она посоветовала людям с такой аллергией оставаться на пляже до 11 утра и возвращаться после 16 часов. Кроме того, по словам врача, следует использовать солнцезащитный крем с высоким SPF и обновлять его каждые два часа.

Если появилась сыпь или зуд, нужно уйти в тень, умыться прохладной водой и нанести увлажняющий крем или специальный гель после загара. В остальное время нужно надевать легкую одежду, которая прикрывает кожу, защищая от солнца, — добавила Чиркова.

Ранее аллерголог-иммунолог Видновской больницы Наталья Попова заявила, что укус комара может спровоцировать отек лица, шеи и горла, а также бронхоспазм. По ее словам, эти симптомы являются проявлениями значительной аллергической реакции.