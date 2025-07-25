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25 июля 2025 в 09:05

Аллерголог перечислила страшные последствия комариных укусов

Аллерголог Попова: комариный укус может привести к отеку горла

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Укус комара может спровоцировать отек лица, шеи и горла, а также бронхоспазм, заявила NEWS.ru аллерголог-иммунолог Видновской больницы Наталья Попова. По ее словам, эти симптомы являются проявлениями значительной аллергической реакции.

Существуют ситуации, когда аллергия на комаров приобретает серьезный характер и требует немедленного обращения к специалисту. Это проблемы с дыханием от легких затруднений до развития угрожающего состояния, называемого бронхоспазмом; крапивница, которая распространяется далеко за пределы зоны укуса, охватывая большие участки тела; ограничение дыхательных путей — значительный отек лица, шеи, горла гиперемия и жар лица, сопровождающиеся чувством пульсации и дискомфорта; сердечно-сосудистые нарушения — учащенное сердцебиение, нерегулярный пульс, нарушение кровообращения, — сказала Попова.

Она уточнила, что к местным симптомам аллергии на комаров относятся зуд, боль, покраснение кожи, отек тканей, ограниченный местом укуса. По словам Поповой, данные реакции обычно проходят самостоятельно и не требуют специального лечения. Врач рекомендовала использовать антигистамины местного действия для облегчения состояния.

Ранее иммунолог Ольга Радаева заявила, что лихорадка чикунгунья, которая передается через укусы комаров, приводит к болям в суставах и мышцах. Кроме того, по ее словам, последствием заражения может стать сыпь.

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