В Кремле оценили уровень подготовки Камчатки к землетрясениям Песков заявил, что подготовленность Камчатки к землетрясениям себя оправдала

Власти Камчатского края продемонстрировали высокий уровень подготовленности к землетрясениям, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, своевременно сработали в том числе все системы оповещения по цунами.

Была произведена эвакуация людей из тех регионов, откуда нужно было их эвакуировать. <...> Слава Богу нет никаких жертв. Здесь технологическая подготовленность себя оправдала и показана на высоком уровне, — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее сообщалось, что туристические операторы не фиксируют отмен поездок на Камчатку, несмотря на недавнее мощное землетрясение. А вот на Курильских островах, где цунами повредило портовую инфраструктуру, скорее всего, произойдут отмены туров.

До этого стало известно, что специальная комиссия приступит к оценке ущерба, нанесенного землетрясением и цунами в городе Северо-Курильск. Как уточнил мэр города Александр Овсянников, будут проводиться работы по обследованию и документированию урона от стихии.

Сильное землетрясение магнитудой 7,1 было зарегистрировано в 150 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского утром 30 июля. Эпицентр находился на глубине 17 км, в городе сейсмические колебания достигали шести-восьми баллов.