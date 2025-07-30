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30 июля 2025 в 12:28

Глава Северо-Курильска анонсировал работы по оценке ущерба от землетрясения

Овсянников: оценка ущерба в Северо-Курильске от землетрясения начнется 31 июля

Фото: ipa-agency.net/Global Look Press

Специальная комиссия приступит к оценке ущерба, нанесенного землетрясением и цунами в городе Северо-Курильск, 31 июля, заявил мэр населенного пункта Александр Овсянников. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале правительства Сахалинской области, будут проводиться работы по обследованию и документированию урона от стихии.

Сотрудники администрации проводят осмотр жилых домов и объектов инфраструктуры для предварительной оценки масштабов ущерба. Особое внимание уделят печному отоплению и энергообеспечению. Завтра начнется документированное обследование, после чего будут проведены работы по оценке и ликвидации ущерба, — сказал Овсянников.

Ранее в Геологической службе США заявили, что произошедшее у побережья Камчатки землетрясение магнитудой в 8,8 балла стало мощнейшим с момента бедствия в японском регионе Тохоку в 2011 году. По их словам, оно попало в десятку самых сильных землетрясений в мире с 1900 года.

Кроме того, сейсмолог Рубен Татевосян отметил, что регион еще не раз столкнется с землетрясениями. При этом он усомнился, что в будущем магнитуда подземных толчков может быть больше, чем сейчас.

Сахалинская область
землетрясения
цунами
ущерб
Северо-Курильск
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