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30 июля 2025 в 11:50

Сейсмолог ответил, повторится ли на Камчатке мощное землетрясение

Сейсмолог Татевосян: мощные землетрясения будут на Камчатке всегда

Фото: Chen Chang/XinHua/Global Look Press

Камчатка будет регулярно сталкиваться с мощными землетрясениями, заявил NEWS.ru сейсмолог Рубен Татевосян. По его словам, в прошлый раз сильные подземные толчки, вызвавшие цунами, произошли в 1952 году, что давно по меркам человеческой жизни, но не геологии.

Да, конечно, [сильные землетрясения на Камчатке будут]. Мощнее — не знаю, сомневаюсь. Это предельные значения, которые может накапливать земная кора, высвобождающиеся при сильном землетрясении. Посмотрите, с 1952 года прошло 73 года. Если смотреть с точки зрения человеческой жизни — это чрезвычайно редкие события, если смотреть с точки зрения геологии, то там все время стучит, — сказал Татевосян.

Ранее житель Петропавловска-Камчатского заявил, что цунами в Северо-Курильске достигло четырех метров после мощного землетрясения в регионе. По словам мужчины, он не видел ничего подобного за 65 лет жизни на Камчатке.

До этого стало известно, что сильное землетрясение застало врачей в Камчатском онкологическом диспансере прямо во время операции. Несмотря на опасность, медики сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом, сейчас с ним все хорошо.

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