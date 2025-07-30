«За 65 лет не видел такого»: местный житель о землетрясении на Камчатке

«За 65 лет не видел такого»: местный житель о землетрясении на Камчатке NEWS.ru: цунами в Северо-Курильске достигло четырех метров

Цунами в Северо-Курильске достигло четырех метров после мощного землетрясения в регионе, заявил NEWS.ru житель Петропавловска-Камчатского. Он уточнил, что не видел ничего подобного за 65 лет жизни на Камчатке.

Я за 65 лет не знал и не видел подобного землетрясения и думаю, что никто [не видел]. Еще сложнее ситуация в Северо-Курильске — это курильская гряда островов примыкает к югу Камчатки. Там цунами до четырех метров, — сказал мужчина.

Ранее директор Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта Российской академии наук Сергей Тихоцкий заявил, что пик мощного землетрясения, произошедшего у берегов Камчатки и последовавшего за ним цунами, уже миновал. Ученый уточнил, что основной сильный толчок также прошел.

Утром в среду, 30 июля, у камчатского побережья зафиксировали мощное землетрясение. Власти оценили его магнитуду в 8,8, отметив, что это стало сильнейшим сейсмическим событием в регионе с 1952 года. После основного толчка последовала серия афтершоков магнитудой от 5.