Землетрясение на Камчатке 30 июля: что известно, разрушения, пострадавшие

Землетрясение на Камчатке 30 июля: что известно, разрушения, пострадавшие

Сегодня, 30 июля, на Камчатке произошло сильнейшее землетрясение с 1952 года. Его магнитуда достигла 8,8. Что об этом известно, есть ли разрушения, жертвы и пострадавшие?

Что известно о землетрясении на Камчатке 30 июля

Землетрясение магнитудой около 8,8 произошло 30 июля в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (02:30 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 17 км.

«Сегодняшнее землетрясение длилось дольше, чем обычно, не менее семи минут… В Петропавловске-Камчатском колокола звонили в местной церкви, пока здания раскачивались от подземных толчков. Люди спасались, выходя на улицу из своих квартир», — сообщает Telegram-канал SHOT.

Во время землетрясения стена в детском саду «Родничок» обрушилась в Петропавловске-Камчатском. По предварительной информации, пострадавших нет. Место происшествия лично осмотрел губернатор Владимир Солодов. Он поручил до конца суток проанализировать безопасность уцелевшей части сооружения.

На Камчатке спасатели и пожарные МЧС России обследуют здания после сильного землетрясения Фото: t.me/mchs_official*

В аэропорту Елизово на Камчатке во время подземных толчков были повреждены витрины и облицовка стен, пострадала одна женщина, сообщает Telegram-канал Mash.

«В районе 03:46 мск шесть рейсов на вылет были задержаны в аэропорту Елизово на Камчатке. Там также падали потолочные панели, плафоны, облицовка и тряслись витрины. Пострадала женщина. Ее состояние оценили как удовлетворительное», — пишет источник.

Также стихия застала хирургов в местном онкодиспансере прямо во время операции. На опубликованных кадрах из операционной видно, что врачам во время подземных толчков пришлось держать пациента.

«Несмотря на опасность, врачи сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом. В данный момент с пациентом все хорошо», — сообщил глава регионального Минздрава Олег Мельников, поручив представить врачей к госнаградам.

После землетрясения на прибрежную зону Северо-Курильска обрушились четыре волны цунами. Почти 300 человек эвакуировали из порта в городе, местный рыбоперерабатывающий завод затопило.

На настоящий момент спасатели обследуют здания на Камчатке после сильного землетрясения. По данным МЧС, жертв в результате стихии нет.

«На Камчатке спасатели и пожарные МЧС России обследуют здания после сильного землетрясения. Обрушился фасад одного из детских садов, здание было на ремонте. Пострадавших нет. Спасатели МЧС России обследовали и огородили здание. Камчатский центр наблюдения и предложения о цунами объявил приближение волны к островам Парамушир и Шумшу Северо-Курильского района. Частично разрушены печные трубы и вентиляции. Волной цунами местами затоплены порт города Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие „Алаид“. Население эвакуировано», — говорится в заявлении пресс-службы МЧС.

Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения Фото: МЧС РФ Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения Фото: МЧС РФ Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения Фото: МЧС РФ Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения Фото: МЧС РФ Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения Фото: МЧС РФ Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения Фото: МЧС РФ Детский сад № 15 в Петропавловске-Камчатском, который пострадал от мощного землетрясения Фото: МЧС РФ Фасад дома на ул. Ленинской в Петропавловске-Камчатском после землетрясения Фото: Стрингер/NEWS.ru Фасад дома на ул. Ленинской в Петропавловске-Камчатском после землетрясения Фото: Стрингер/NEWS.ru Пробки на заправке начались в Петропавловске-Камчатском после землетрясения Фото: Стрингер/NEWS.ru Сильные толчки привели к повреждению печных труб и вентиляции зданий в городе Северо-Курильске на острове Парамушир (Курильские острова, Сахалинская область) Фото: МЧС РФ Сильные толчки привели к повреждению печных труб и вентиляции зданий в городе Северо-Курильске на острове Парамушир (Курильские острова, Сахалинская область) Фото: МЧС РФ Сильные толчки привели к повреждению печных труб и вентиляции зданий в городе Северо-Курильске на острове Парамушир (Курильские острова, Сахалинская область) Фото: МЧС РФ Люди укрываются от цунами на возвышенности в Северо-Курильске Сахалинской области, Россия, 30 июля 2025 год, Северо-Курильск Фото: Chen Chang/XinHua/Global Look Press Последствия землетрясения в Северо-Курильске Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия землетрясения в Северо-Курильске Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия землетрясения в Северо-Курильске Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия землетрясения в Северо-Курильске Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия землетрясения в Северо-Курильске Фото: Стрингер/NEWS.ru Последствия землетрясения в Северо-Курильске Фото: Стрингер/NEWS.ru

Губернатор Камчатки предупредил жителей региона, что ожидаются регулярные продолжительные афтершоки.

После землетрясения на Камчатке угроза цунами объявлена для тихоокеанского побережья США и восточных районов Японии.

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