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30 июля 2025 в 09:45

Четыре волны цунами обрушились на Северо-Курильск после землетрясения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Четыре цунами зафиксировали в Северо-Курильском районе Сахалинской области после сильного землетрясения, произошедшего в Камчатском крае, заявил в своем Telegram-канале мэр Северо-Курильского муниципального округа Александр Овсянников. По его словам, заплеск первой волны был примерно на 200 метров.

Сегодня было серьезное землетрясение, по последним данным, свыше восьми баллов. <...> После этого прошло четыре волны цунами с заплеском порядка до 200 метров, — подчеркнул он.

По данным оперативных служб, высота волн превысила три метра, а самая мощная визуально доходила до пяти метров. В результате в Северо-Курильске затопило порт и рыбопромышленное предприятие «Алаид». При этом по городу тревога цунами не объявлялась, добавил Овсянников.

Ранее гавайский аэропорт Кухулуи на острове Мауи отменил все рейсы из-за мощного землетрясения на Камчатке. Около 200 пассажиров находятся в терминале воздушной гавани. Тем временем люди начали массово покидать побережья на Гавайях из-за угрозы цунами и уезжать вглубь островов.

До этого сильное землетрясение застало врачей в Камчатском онкологическом диспансере прямо во время операции. Несмотря на опасность, медики сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом, сейчас с ним все хорошо.

цунами
Сахалин
Камчатский край
землетрясения
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