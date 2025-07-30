Землетрясение на Камчатке застало медиков прямо во время операции

Землетрясение на Камчатке застало медиков прямо во время операции Землетрясение застало медиков Камчатского онкодиспансера прямо в операционной

Сильное землетрясение застало врачей в Камчатском онкологическом диспансере прямо во время операции, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Мельников. По его словам, несмотря на опасность, медики сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом.

В данный момент с пациентом все хорошо, — подчеркнул глава ведомства.

На кадрах видно, как операционный стол и прочее оборудование начинают ходить ходуном, однако хирурги остались на месте. Один из них стал держать стол, а другой зафиксировал пациента. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пообещал, что врачей наградят.

Ранее правительство Сахалинской области ввело режим ЧС в Северо-Курильском районе после землетрясения и последовавшего за ним цунами. Стихийное бедствие уже привело к затоплению территории города и рыбоперерабатывающего предприятия «Алаид». В зоне бедствия проживает 2400 человек.

Землетрясение магнитудой 7,1 было зарегистрировано в 150 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. По данным Геофизической службы РАН, эпицентр подземных толчков находился на глубине 17 км, в городе сейсмические колебания достигали шести — восьми баллов.