Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 09:15

Землетрясение на Камчатке застало медиков прямо во время операции

Землетрясение застало медиков Камчатского онкодиспансера прямо в операционной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильное землетрясение застало врачей в Камчатском онкологическом диспансере прямо во время операции, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Мельников. По его словам, несмотря на опасность, медики сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом.

В данный момент с пациентом все хорошо, — подчеркнул глава ведомства.

На кадрах видно, как операционный стол и прочее оборудование начинают ходить ходуном, однако хирурги остались на месте. Один из них стал держать стол, а другой зафиксировал пациента. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пообещал, что врачей наградят.

Ранее правительство Сахалинской области ввело режим ЧС в Северо-Курильском районе после землетрясения и последовавшего за ним цунами. Стихийное бедствие уже привело к затоплению территории города и рыбоперерабатывающего предприятия «Алаид». В зоне бедствия проживает 2400 человек.

Землетрясение магнитудой 7,1 было зарегистрировано в 150 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. По данным Геофизической службы РАН, эпицентр подземных толчков находился на глубине 17 км, в городе сейсмические колебания достигали шести — восьми баллов.

землетрясение
Камчатский край
врачи
операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двухлетний малыш утонул в выгребной яме, когда родители отвлеклись
В Раде пожаловались на нежелание молодежи идти на контракт в ВСУ
«Привычный образ»: в МИД РФ раскрыли смысл фотосессии Залужного для Vogue
Названо количество объявленных СБУ в розыск губернаторов России
Михайлов обругал «Локомотив» из-за отказа пригласить Никитина на парад
В Госдуме назвали США цену дружбы с Россией
Глава крупного предприятия заявил о готовности инвестировать в Домодедово
Назван способ оспорить блокировку счета из-за перевода средств
ВС России сорвали дерзкий план диверсантов ВСУ в одном регионе страны
На Камчатке наградят медиков после сильнейшего землетрясения
Латвийский баскетболист отказался играть в Суперкубке из-за России
Экономист раскрыл, какая зарплата нужна для покупки жилья в ипотеку
АвтоВАЗ ответил на слухи о четырехдневке и снижении зарплат на 20%
Киты-убийцы научились топить друг друга ради более масштабной цели
Раскрыто, как сильно упадет зарплата в «АвтоВАЗ» с приходом четырехдневки
Друг Резника отдал на СВО 120 млн и получил развод: при чем тут Пугачева
ISU пожаловался на убытки из-за отстранения российских фигуристов
Появились кадры с выброшенными на берег китами
На Украине придумали, как значительно сэкономить на пленных
Трамп разрешил украинским беженцем остаться в США, но с одним условием
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.