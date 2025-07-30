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30 июля 2025 в 08:13

Землетрясение вынудило власти российского региона пойти на крайние меры

Правительство Сахалинской области ввело режим ЧС на фоне землетрясения

На Камчатке спасатели и пожарные МЧС России обследуют здания после сильного землетрясения На Камчатке спасатели и пожарные МЧС России обследуют здания после сильного землетрясения Фото: t.me/mchs_official*

Правительство Сахалинской области ввело режим ЧС в Северо-Курильском районе после мощного землетрясения и последовавшего за ним цунами, сообщает пресс-служба кабмина региона. Стихийное бедствие уже привело к затоплению территории города и рыбоперерабатывающего предприятия «Алаид». В зоне бедствия проживает 2400 человек, все они были оперативно эвакуированы.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко оперативно провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По поручению главы региона в Северо-Курильском районе, где сегодня произошло землетрясение и цунами, введен режим ЧС, — говорится в сообщении.

Ранее жители Камчатки зафиксировали на видео последствия сильного землетрясения магнитудой 8,5. На кадрах видно, как во время подземных толчков в домах качаются цветы на подоконниках, трескаются стены и осыпается штукатурка. Одна из местных жительниц рассказала, что выбежала на улицу из-за сильного страха, другая — что земля буквально «ходила ходуном» у нее под ногами.

Как сообщает пресс-служба МЧС России, после землетрясения волны цунами затопили порт Северо-Курильска. Спасательные бригады в настоящее время проводят осмотр зданий и оценку ущерба. В результате подземных толчков обрушился фасад детского сада, который на момент происшествия находился на ремонте. Сотрудники МЧС уже обследовали здание и обеспечили безопасность прилегающей территории.

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