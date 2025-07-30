Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 07:05

Землетрясение привело к затоплению порта Северо-Курильска и предприятия

МЧС России МЧС России Фото: t.me/mchs_official*

Порт Северо-Курильска и местное рыбопромышленное предприятие оказались затоплены волнами цунами после землетрясения, сообщили в пресс-службе МЧС России. Как уточнили в ведомстве, в настоящее время спасательные бригады проводят оценку состояния зданий.

Ощущались подземные толчки до 8,7 балла. Информации о пострадавших нет, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в результате землетрясения обвалился фасад детского сада. Здание находилось на ремонте. Спасатели уже осмотрели детский сад и обезопасили территорию вокруг него.

Мощное землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Северо-Курильске утром 30 июля. Местные власти объявили угрозу цунами и начали эвакуацию населения. По данным регионального центра «Южно-Сахалинск», подземные толчки ощущались в городе с силой пять-шесть баллов.

Ранее власти Камчатского края развернули региональный штаб, чтобы координировать действия ведомств и служб после серии мощных землетрясений. Соответствующее поручение дал камчатский губернатор Владимир Солодов.

Северо-Курильск
Сахалинская область
землетрясения
затопления
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские дроноводы точным ударом разнесли наземный беспилотник ВСУ
Стало известно, как ВСУ использовали дезертировавших солдат
«Они будут платить»: Трамп пригрозил новыми пошлинами Индии
Стало известно, сколько банок энергетика можно пить без вреда для здоровья
Россиян предупредили о штрафах за кормление голубей рядом с домом
«Не прикладывайте лед»: врач раскрыл алгоритм действий при ожоге кипятком
Землетрясение привело к затоплению порта Северо-Курильска и предприятия
Региональный штаб развернули на Камчатке после землетрясения
«Мы вернулись»: синхронист Мальцев раскрыл значение ЧМ в Сингапуре
Названы факторы, сдерживающие ускорение роботизации в России
ФБР обнаружила пропавшую минуту из ролика в тюрьме с Эпштейном
Громкие скандалы, гонорары, мнение об СВО: как живет Сергей Лазарев
Украинский танк «пал» в Днепропетровской области после вылета «Ланцета»
Военэксперт раскрыл, как Гарри Трумэн испортил отношения СССР и США
Жители Херсонской и Запорожской областей объединились против ТЦК
Психолог ответила, как пережить уход взрослых детей из родительского дома
Огонь артиллерии испепелил цели ВСУ: успехи ВС РФ к утру 30 июля
Врач назвала главные плюсы баночной терапии
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 июля 2025 года
Стало известно, как изменилась ситуация с кибербезопасностью с начала СВО
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.