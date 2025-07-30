Землетрясение привело к затоплению порта Северо-Курильска и предприятия

Землетрясение привело к затоплению порта Северо-Курильска и предприятия

Порт Северо-Курильска и местное рыбопромышленное предприятие оказались затоплены волнами цунами после землетрясения, сообщили в пресс-службе МЧС России. Как уточнили в ведомстве, в настоящее время спасательные бригады проводят оценку состояния зданий.

Ощущались подземные толчки до 8,7 балла. Информации о пострадавших нет, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в результате землетрясения обвалился фасад детского сада. Здание находилось на ремонте. Спасатели уже осмотрели детский сад и обезопасили территорию вокруг него.

Мощное землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Северо-Курильске утром 30 июля. Местные власти объявили угрозу цунами и начали эвакуацию населения. По данным регионального центра «Южно-Сахалинск», подземные толчки ощущались в городе с силой пять-шесть баллов.

Ранее власти Камчатского края развернули региональный штаб, чтобы координировать действия ведомств и служб после серии мощных землетрясений. Соответствующее поручение дал камчатский губернатор Владимир Солодов.