Региональный штаб развернули на Камчатке после землетрясения

Власти Камчатского края развернули региональный штаб, чтобы координировать действия ведомств и служб после серии мощных землетрясений, сообщили в пресс-службе правительства региона. Соответствующее поручение дал камчатский губернатор Владимир Солодов.

Специалисты штаба координируют действия всех служб и организаций, ответственных за обеспечение безопасности и оказание помощи населению, — подчеркнули в пресс-службе.

Также по поручению губернатора была открыта горячая линия по телефону: 8-800-141-00-00. Как отметил зампредседателя правительства края Николай Киселев, нарушений в работе связи не зафиксировано, все службы сотовых операторов переведены в состояние повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения несколько человек обратились за медицинской помощью. По данным министра здравоохранения региона Олега Мельникова, все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, без тяжелых травм.

До этого стало известно, что прошедшее землетрясение стало сильнейшим за последнее десятилетие. Из-за этого в Елизовском районе Камчатки произошло цунами с высотой волны, достигшей четырех метров. По словам министра по ЧС в регионе Сергея Лебедева, это произошло у метеостанции «Водопадная».