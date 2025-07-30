Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 05:02

Появилась информация о пострадавших при землетрясении на Камчатке

Министр Мельников: после землетрясения на Камчатке пострадали несколько человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Камчатке произошло сильное землетрясение, в результате которого несколько человек обратились за медицинской помощью. По данным министра здравоохранения региона Олега Мельникова, все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, пишет ТАСС.

Что касается пострадавших во время сейсмособытия, такие пациенты, к сожалению, есть. Есть люди, которые, выбегая, получали травмы, — сказал министр.

Тяжелых травм зафиксировано не было. Часть ранений люди получили во время эвакуации. Один из пострадавших выпрыгнул из окна, еще одна женщина пострадала в здании нового аэропорта.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в городе наблюдаются перебои с электричеством и мобильной связью. После подземных толчков была объявлена «безусловная тревога цунами» для побережья Авачинского залива. Угроза цунами также объявлена в Японии и США, где ожидают волны высотой до метра. По разным оценкам, магнитуда землетрясения составляла от 7,1 до 8 баллов. Власти призывают население соблюдать осторожность и не приближаться к береговой линии.

Также в Петропавловске-Камчатском в результате сильного землетрясения частично обрушилось здание детского сада «Родничок». По случайности, в момент подземных толчков внутри не было детей — в помещении проводились ремонтные работы, и рабочие успели вовремя эвакуироваться.

землетрясения
пострадавшие
здравоохранение
Камчатка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эвакуация жителей происходит в Северо-Курильске из-за землетрясения
Семейную пару приговорили к сроку за видеосъемку военных объектов
Адвокат ответила, могут ли одинокие женщины усыновлять детей
Появилась информация о пострадавших при землетрясении на Камчатке
Составлен неочевидный перечень доходов, с которых можно взыскать алименты
Работает или нет — вот в чем вопрос: как проверить термостат на машине
Конституционный суд уточнил порядок расчета платы за вывоз мусора
Появились кадры поврежденного из-за землетрясения детсада на Камчатке
Юрист раскрыла дедлайн раздела имущества при разводе
Землетрясение на Камчатке 30 июля: что известно, какие разрушения
Землетрясение на Камчатке спровоцировало сильное цунами
Рухнувшие доходы, замужество, новый проект: где сейчас Настя Ивлеева
Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано на Камчатке
Общественники решили помешать мобилизации на Украине через Telegram
Стало известно, зачем бойцы мексиканских наркокартелей вступают в ВСУ
В Узбекистане найдена убитой известная певица
Щуп — ваш помощник: как проверить масло в машине
Русофоб из США Грэм терпит фиаско. Американцы взяли пример с РФ и топят его
За вами следят? Как проверить прослушку на телефоне
Гендиректор Роскосмоса посетил Центр управления полетами в Хьюстоне
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.