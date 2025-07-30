Появилась информация о пострадавших при землетрясении на Камчатке Министр Мельников: после землетрясения на Камчатке пострадали несколько человек

На Камчатке произошло сильное землетрясение, в результате которого несколько человек обратились за медицинской помощью. По данным министра здравоохранения региона Олега Мельникова, все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, пишет ТАСС.

Что касается пострадавших во время сейсмособытия, такие пациенты, к сожалению, есть. Есть люди, которые, выбегая, получали травмы, — сказал министр.

Тяжелых травм зафиксировано не было. Часть ранений люди получили во время эвакуации. Один из пострадавших выпрыгнул из окна, еще одна женщина пострадала в здании нового аэропорта.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в городе наблюдаются перебои с электричеством и мобильной связью. После подземных толчков была объявлена «безусловная тревога цунами» для побережья Авачинского залива. Угроза цунами также объявлена в Японии и США, где ожидают волны высотой до метра. По разным оценкам, магнитуда землетрясения составляла от 7,1 до 8 баллов. Власти призывают население соблюдать осторожность и не приближаться к береговой линии.

Также в Петропавловске-Камчатском в результате сильного землетрясения частично обрушилось здание детского сада «Родничок». По случайности, в момент подземных толчков внутри не было детей — в помещении проводились ремонтные работы, и рабочие успели вовремя эвакуироваться.