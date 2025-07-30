Появились кадры поврежденного из-за землетрясения детсада на Камчатке Стена детсада «Родничок» рухнула в Петропавловске после землетрясения

В Петропавловске-Камчатском в результате сильного землетрясения частично обрушилось здание детского сада «Родничок». По случайности, в момент подземных толчков внутри не было детей — в помещении проводились ремонтные работы, и рабочие успели вовремя эвакуироваться, пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщают местные власти, сейсмические толчки стали одними из самых мощных в регионе за последние десятилетия. На опубликованных кадрах видно серьезное повреждение несущих конструкций здания — обрушены части стен и перекрытий.

Все воспитанники и сотрудники детского сада находятся в безопасности. Специалисты уже приступили к оценке ущерба и определению дальнейшей судьбы пострадавшего здания.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в городе наблюдаются перебои с электричеством и мобильной связью. После подземных толчков была объявлена «безусловная тревога цунами» для побережья Авачинского залива. Угроза цунами также объявлена в Японии и США, где ожидают волны высотой до метра. По разным оценкам, магнитуда землетрясения составляла от 7,1 до 8 баллов. Власти призывают население соблюдать осторожность и не приближаться к береговой линии.