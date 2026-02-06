Стали известны новые подробности ЧП с детским садом в Дагестане Меликов: у погрузившегося в угарный газ детсада в Дагестане не было лицензии

Частный детский сад в дагестанском селе Параул, где 3 февраля произошло отравление 10 детей угарным газом, работал без необходимых разрешений, заявил глава республики Сергей Меликов на рабочем совещании. Учреждение в Карабудахкентском районе было организовано в приспособленном одноэтажном доме, не соответствующем требованиям для дошкольных организаций.

Дети находились в одноэтажном доме, приспособленном под детский сад, без необходимых лицензий и разрешений надзорных органов. Как получилось, что об этом не знали в управлении образования, в администрации района? — вопросил на совещании Меликов.

Глава Дагестана подверг резкой критике местные органы власти за отсутствие контроля. По его словам, нужно провести объективное расследование обстоятельств произошедшего с привлечением правоохранительных органов. Основное внимание будет уделено не только непосредственным причинам отравления, но и тому, как учреждение смогло длительное время работать в обход установленных правил.

Во время ЧП у всех пострадавших детей были выявлены симптомы отравления угарным газом. Трое из них были выписаны из больницы в тот же день, остальные семь — в среду, после проведенного лечения.

Ранее сообщалось, что причиной массового отравления детей в Дагестане стала неисправная печка-буржуйка. Она использовалась для обогрева помещения.