Доходы и имущество экс-замглавы МВД Дагестана проверят в суде ГП потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана Исмаилова

Генеральная прокуратура России подала иск к бывшему заместителю министра внутренних дел Дагестана Руфату Исмаилову об изъятии имущества на сумму 533 млн рублей, сообщает ТАСС. Источник в правоохранительных органах уточнил, что требования связаны с результатами прокурорской проверки.

Прокурорская проверка началась после задержания Исмаилова по делу о получении взяток. В ходе проверки у него выявили «установлено наличие имущества общей стоимостью 533 674 459 рублей, что многократно превышает сумму его дохода за 2010–2022 годы».

С 2010 по 2022 год Исмаилов задекларировал доход в размере 19,6 млн рублей, включая заработную плату, пенсию участника боевых действий, детские пособия и проценты по банковским вкладам. Доход его супруги за тот же период составил 3,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке задержали главу департамента недропользования по ДФО Дмитрия Цуканова и его заместителя Артема Невеселого. По информации источников, чиновники подозреваются в коррупции при выдаче разрешительных документов.

До этого стало известно о задержании замглавы города Новороссийска Краснодарского края, руководителя управления строительства Романа Карагодина. Он вступил в должность заместителя главы города без приставки «исполняющий обязанности» в октябре 2025 года.