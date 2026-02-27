Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 09:09

Доходы и имущество экс-замглавы МВД Дагестана проверят в суде

ГП потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана Исмаилова

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Генеральная прокуратура России подала иск к бывшему заместителю министра внутренних дел Дагестана Руфату Исмаилову об изъятии имущества на сумму 533 млн рублей, сообщает ТАСС. Источник в правоохранительных органах уточнил, что требования связаны с результатами прокурорской проверки.

Прокурорская проверка началась после задержания Исмаилова по делу о получении взяток. В ходе проверки у него выявили «установлено наличие имущества общей стоимостью 533 674 459 рублей, что многократно превышает сумму его дохода за 2010–2022 годы».

С 2010 по 2022 год Исмаилов задекларировал доход в размере 19,6 млн рублей, включая заработную плату, пенсию участника боевых действий, детские пособия и проценты по банковским вкладам. Доход его супруги за тот же период составил 3,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке задержали главу департамента недропользования по ДФО Дмитрия Цуканова и его заместителя Артема Невеселого. По информации источников, чиновники подозреваются в коррупции при выдаче разрешительных документов.

До этого стало известно о задержании замглавы города Новороссийска Краснодарского края, руководителя управления строительства Романа Карагодина. Он вступил в должность заместителя главы города без приставки «исполняющий обязанности» в октябре 2025 года.

взятки
Генпрокуратура
Дагестан
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зампреда «Газпром нефти» Джалябова этапировали в Москву
В Воронеже решили судьбу трех молодых людей по делу о диверсии на ж/д путях
Смоленский суд рассмотрит вопрос об аресте подозреваемого в пропаже девочки
Терапевт развеяла главный и самый опасный миф о пиве
Выяснилась причина бума нелегальных домов престарелых
Путин принял новое решение по малому бизнесу в России
Путин поручил включить сервисы мониторинга глюкозы в белые списки
Путин дал важное поручение по тепловым сетям в России
Россиянина задержали за помощь ВСУ в нанесении ударов по военным объектам
В РФ выпустили первый учебник по беспилотникам для учеников 10-11 классов
В России могут начать продавать еще один тип товаров через «Почту России»
Появились подробности о состоянии найденной девочки из Смоленска
«У меня нет времени»: Зеленский сделал неожиданное признание
«Арестовали подельника»: экс-премьер о шатком положении Зеленского
Дмитриев назвал кринжовым сарказм французских чиновников
Калюжный вернулся в армию после выхода в свет
Власти ЛНР рассказали о последствиях ночной атаки ВСУ
Россиян предупредили об отказах во въезде в одну страну ЕС даже с визой
Овчинский: дом для участников программы реновации появится в Преображенском
ООН призвали проверить связь фонда Зеленской с делом Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.