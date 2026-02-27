Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 10:20

Стало известно, долетят ли баллистические ракеты Ирана до стран Европы

Военэксперт Сивков: ракеты Ирана могут долететь до территории европейских стран

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Баллистические ракеты Ирана способны достичь территории европейских стран, заявил NEWS.ru доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков. Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о стремлении иранцев создать дальнобойное оружие. По словам военного эксперта, Тегеран располагает вооружением, способным поражать цели на дистанции более 2 тыс. км.

Иран бил по Израилю баллистическими ракетами на расстоянии больше 2 тыс. км. Значит, вполне могут обеспечить дальность и 3 тыс. км, даже больше. То есть, в принципе, до Европы они могут достать. Кроме того, Иран сам говорил, что значительная часть американских баз находится в зоне досягаемости его ракет. Кстати, хочу напомнить, что баллистические ракеты маневрируют на траектории, их невозможно сбить существующими средствами ПВО. Даже одиночная ракета спокойно проходит в систему противовоздушной обороны и американского флота в Красном море, и Израиля, и попадает в цель, — поделился Сивков.

Ранее сообщалось, что на переговорах в Женеве Иран не согласился с требованиями США. Вашингтон настаивал на уничтожении трех ядерных объектов в Тегеране: Фордо, Натанзе и Исфахане, а также на передаче всего запаса обогащенного урана.

