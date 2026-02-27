Массированный ракетный удар по Белгороду 27 февраля: разрушения и жертвы

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду в ночь на 27 февраля. Что об этом известно, есть ли разрушения и пострадавшие?

Что известно о ракетном ударе по Белгороду ночью 27 февраля

Около полуночи Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ нанесли удар по Белгороду, предварительно, ракетами HIMARS. Как пишет SHOT, часть города осталась без электричества.

«Местные жители рассказали SHOT, что серия взрывов над Белгородом началась около 23:50. После этого жители центральной и северной части города заявили об отключении света в жилых домах. Всего было слышно около 10 взрывов над городом, а также мелькали вспышки в небе. ПВО работала по воздушным целям», — сказано в публикации.

Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По его словам, зафиксированы серьезные повреждения на объектах энергетической инфраструктуры.

«Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток», — написал Гладков.

По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время сотрудники оперативных служб находятся на местах происшествий.

Минобороны РФ информацию не комментировало.

Какие еще регионы атаковали ВСУ в ночь на 27 февраля

Мирная жительница пострадала при ударе ВСУ по городу Клинцы в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, девушку доставили в больницу, сейчас она находится под наблюдением медиков.

«ВСУ нанесли удар по городу Клинцы. В результате варварской атаки, к сожалению, ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз.

Кроме того, системы противовоздушной обороны за три часа 26 февраля сбили 53 БПЛА самолетного типа над регионами России, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Включая 12 беспилотников, которые пытались атаковать Москву.

«26 февраля текущего года в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Республики Крым и Московского региона, в том числе 12 БПЛА, летевших на Москву», — сказано в сообщении.

