Мирная жительница Брянской области попала в больницу от удара ВСУ Богомаз: мирная жительница пострадала в результате атаки ВСУ в Брянской области

Мирная жительница пострадала при ударе ВСУ по городу Клинцы в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, девушку доставили в больницу, сейчас она находится под наблюдением медиков.

ВСУ нанесли удар по городу Клинцы. В результате варварской атаки, к сожалению, ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь, — написал Богомаз.

Также от атаки повреждения получили жилой дом и автомобиль. На месте происшествия работают все необходимые службы, добавил губернатор.

Ранее в Брянской области в результате атаки ВСУ пострадал сотрудник регионального УМВД, сообщил Богомаз. Инцидент произошел в поселке городского типа Погар.

Кроме того, глава Брянской области сообщил об атаке украинских дронов-камикадзе на село Курковичи в Стародубском муниципальном округе. В результате удара был полностью разрушен фельдшерско-акушерский пункт. Пострадавших нет.

До этого посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник сообщил, что за неделю с 16 по 22 февраля жертвами атак ВСУ стали 14 мирных жителей в российских регионах. Дипломат также привел данные о раненых и масштабах обстрелов: за указанный период по гражданским объектам было выпущено не менее 3846 боеприпасов, удары затронули несколько областей.