Газовый баллон взорвался в жилом доме в Туапсе, сообщило управление МЧС России по Краснодарскому краю. В результате ЧП пострадал один человек.

В 08.57 по прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошел взрыв газового баллона на втором этаже в квартире №7, вследствие чего деформирована межкомнатная перегородка и повреждены остекления. Погибших нет, пострадал мужчина, — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что здание не было газифицировано. К ликвидации последствий привлекались 10 человек и три единицы техники.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту происшествия. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Пресс-служба управления МЧС по Курганской области сообщила, что мужчина погиб при взрыве газа в селе Шмаково. Кроме того, пострадала его супруга. Из-за взрыва в доме вспыхнул пожар, здание полностью разрушено.

До этого автомобиль взорвался у торгового центра в поселке Селятино Наро-Фоминского района Подмосковья. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.