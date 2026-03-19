Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 10:35

Газовый баллон взорвался в жилом доме в Туапсе

Один человек пострадал из-за взрыва газового баллона в Туапсе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Газовый баллон взорвался в жилом доме в Туапсе, сообщило управление МЧС России по Краснодарскому краю. В результате ЧП пострадал один человек.

В 08.57 по прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошел взрыв газового баллона на втором этаже в квартире №7, вследствие чего деформирована межкомнатная перегородка и повреждены остекления. Погибших нет, пострадал мужчина, — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что здание не было газифицировано. К ликвидации последствий привлекались 10 человек и три единицы техники.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту происшествия. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Пресс-служба управления МЧС по Курганской области сообщила, что мужчина погиб при взрыве газа в селе Шмаково. Кроме того, пострадала его супруга. Из-за взрыва в доме вспыхнул пожар, здание полностью разрушено.

До этого автомобиль взорвался у торгового центра в поселке Селятино Наро-Фоминского района Подмосковья. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.

Россия
Туапсе
взрывы
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Алушта попрощалась с главным символом города
Востоковед рассказал, кто мог приложить руку к убийству Каддафи-младшего
Мессенджер МАХ получил новый статус
Раскрыты две задачи высокого стратегического порядка для ВС России
Онколог рассказал о безопасных опухолях
Лукашенко обвинил США в войне против друзей Белоруссии
Опасный эксперимент едва не лишил зрения школьников
Финансист раскрыл, какую сумму наличных нужно всегда держать при себе
Опубликованы снимки последствий войны США и Израиля против Ирана
Малоимущим родителям рассказали о возврате части налогов на доходы
В Белоруссии стартовали закрытые переговоры с США
«Бункера Сталина» выплатит россиянке свыше 120 тыс. рублей
Студентам будут доплачивать за рождение детей
Когда новый кроссовер Volga K50 появится на российском рынке
Юрист объяснил, какой подарок может считаться взяткой
«Никогда не поддержу»: Орбан выступил с резким заявлением на саммите ЕС
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с тревожным словом
Трогал и пытался отнять телефон: уфимец избил забулдыгу-растлителя до крови
Премьер Бельгии проговорился о планах фон дер Ляйен насчет Орбана
Россиянин спутал прохожего с педофилом и избил его металлическим прутом
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.