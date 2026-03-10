Взрыв прогремел в Подмосковье у ТЦ Машина взорвалась у ТЦ в Наро-Фоминском районе

Автомобиль взорвался у торгового центра в поселке Селятино Наро-Фоминского района Подмосковья, сообщает Telegram-канал «112». На месте происшествия работают экстренные службы. Подробности инцидента выясняются.

Ранее на Волгоградском проспекте в Москве произошел взрыв самогонного аппарата в одной из квартир жилого дома. В результате 70-летний мужчина получил ожоги рук и был госпитализирован.

До этого взрыв произошел в отделении банка ВТБ в Путилково, на Вольной улице. По предварительным данным, злоумышленник мог подорвать банкомат, что вызвало срабатывание сигнализации и экстренные службы. На месте происшествия работали сапкры и полиция.

Кроме того, на юге Москвы, на улице Мусы Джалиля, саперы обезвредили самодельное взрывное устройство, найденное на парковке у жилого дома. Водитель припаркованного автомобиля обнаружил подозрительный предмет, после чего полиция оцепила территорию. Специалисты использовали робота-сапера для контролируемого подрыва заряда.