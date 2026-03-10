Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 16:57

Макрон вновь соберет совет обороны Франции по ситуации вокруг Ирана

Макрон в пятый раз созвал совет обороны из-за ситуации на Ближнем Востоке

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон вновь созвал заседание Совета обороны и национальной безопасности для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке во вторник, 10 марта, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Это станет пятым заседанием такого формата с начала обострения в регионе.

Французский лидер уже проводил совещания по вопросам безопасности в связи с развитием событий на Ближнем Востоке 28 февраля, а также 1, 2 и 4 марта. На предыдущих встречах обсуждалась региональная обстановка и связанные с ней риски.

Сегодня вечером в 18:30 по местному времени (20:30 мск. — NEWS.ru) президент Франции созовет заседание совета национальной обороны и безопасности для обсуждения ситуации вокруг Ирана и на Ближнем Востоке, — говорится в сообщении.

Ранее Макрон объявил, что совместно с партнерами разрабатывается специальная оборонительная миссия, цель которой — восстановить безопасность морских перевозок в Ормузском проливе. Она начнется после завершения острого периода текущего конфликта и будет предусматривать охрану торговых кораблей.

