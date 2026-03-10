Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен начала признавать свои стратегические ошибки, и этот список будет длинным, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. Спецпредставитель президента РФ также отметил, что Европе необходимо вдумчивое стратегическое руководство.

Урсула начала признавать стратегические ошибки. Это будет длинный список, но, по крайней мере, это начало, — отметил он.

Ранее Дмитриев заявил, что председатель Еврокомиссии так и не признала свои ошибки в энергетической политике, полностью отвергая провалы в этой сфере. По словам спецпредставителя президента РФ, это отрицание станет постоянным спутником главы ЕК в мире, где нефть стоит дороже $100 (около 7,9 тыс. рублей).

Кроме того, дипломаты и чиновники Евросоюза раскритиковали фон дер Ляйен за превышение полномочий в первые дни американо-израильской кампании против Ирана. Они отметили ее попытки брать на себя функции главы дипслужбы ЕС Каи Каллас.

Также фон дер Ляйен на конференции постпредов ЕС в Брюсселе заявила, что ближневосточный конфликт породил непредвиденные последствия, создав неопределенность в энергетической, финансовой и торговой сферах, а также в вопросах транспорта и миграции. По словам политика, эти эффекты уже наблюдаются сегодня.