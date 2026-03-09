Зимняя Олимпиада — 2026
Дмитриев предсказал скорое возвращение российского газа в ЕС

Дмитриев: Европа неизбежно вернется к российским энергоносителям

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Евросоюзу в скором времени придется возобновить импорт энергоносителей из России на фоне эскалации на Ближнем Востоке, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х. Так он прокомментировал призыв главы МИД Венгрии Петера Сийярто немедленно отменить запрет на российские энергоносители во избежание роста цен в Европе.

Петер, ты, как всегда, прав. То, что ты предлагаешь, очень сложно, поскольку для этого бюрократам ЕС придется думать и понимать, как работают рынки, а самое сложное — признать свои стратегические ошибки и искупить их. И все же им придется сделать это очень скоро, — написал Дмитриев.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Еврокомиссии немедленно приостановить санкции против российской энергетики. В письме главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен он обосновал необходимость этой меры угрозой резкого роста цен на нефть и газ из-за ближневосточного конфликта.

До этого Дмитриев спрогнозировал серьезное падение промышленного производства в Германии из-за отказа от российских энергоносителей. Он опубликовал график, демонстрирующий планомерное снижение индустриального сектора ФРГ, и предрек усугубление кризиса.

