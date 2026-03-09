Названо число российских туристов, застрявших на тропических островах АТОР: около 5 тыс. россиян не могут покинуть острова в Индийском океане

Порядка 5 тыс. россиян испытывают сложности с возвращением домой с островов Индийского океана, сообщила РИА Новости Ассоциация туроператоров России. Причина — нарушенное авиасообщение на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Не менее 5 тыс. россиян до сих пор испытывают сложности с возвращением домой с тропических островов в Индийском океане, — говорится в сообщении АТОР.

Отмечается, что наиболее сложная обстановка сложилась на Шри-Ланке, где находятся не менее 3,6 тыс. россиян, и на Маврикии, откуда за последнюю неделю смогли вылететь лишь около 100 граждан РФ. На Занзибаре находятся около 500 туристов.

В АТОР пояснили, что туроператоры всеми силами помогают своим клиентам: продлевают срок проживания туристов и обеспечивают альтернативные варианты вылета. Вместе с тем в АТОР подчеркнули, что возможности туристических компаний существенно ограничиваются теми же проблемами с логистикой: свободных мест на текущих авиарейсах нет, и взять их негде.

Ранее сообщалось, что у российских туристов на Мальдивах начали кончаться деньги из-за возросших цен на аренду жилья. Как рассказала многодетная мать из РФ, семья с тремя детьми, включая младенца, не может покинуть острова из-за отсутствия вывозных рейсов.