09 марта 2026 в 18:29

«Близко не подошли»: Трамп сделал важное заявление по Ирану

Трамп: Вашингтон не рассматривает вопрос об отправке войск в Иран

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Вашингтон пока не рассматривает вопрос об отправке американских военных в Иран для охраны ядерных объектов в Исфахане, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, которые передает New York Post, Вашингтон пока и «близко к этому не подошел».

Мы не принимали никаких решений по этому поводу. Мы и близко к этому не подошли, — ответил Трамп.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин заявил, что Соединенные Штаты могут направить вооруженные силы в Иран в случае военного вторжения Тегерана в Израиль. По его словам, сухопутная операция станет слишком обременительной для Трампа.

До этого Трамп не исключил возможности проведения наземной операции в Иране. Американский президент заявил, что не боится такого развития событий. Однако, по его словам, войска на земле могут не понадобиться.

В свою очередь секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Лариджани заявил, что Иран готов к наземной операции США. Он отметил, что Тегеран намерен опозорить «подлых» американцев.

США
Иран
Ближний Восток
войска
