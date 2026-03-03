Стало известно, что может вынудить Трампа отправить военных в Иран Политолог Блохин: США могут отправить войска в Иран в случае вторжения в Израиль

Соединенные Штаты могут направить вооруженные силы в Иран в случае военного вторжения Тегерана в Израиль, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, сухопутная операция станет слишком обременительной для главы Белого дома Дональда Трампа.

Трамп не пойдет на широкомасштабную сухопутную операцию, потому что она крайне дорогостоящая для того, чтобы реально отправлять войска в Иран для смены режима. Единственное, что может спровоцировать отправку американских военных в Иран, и это вообще крайне финальный сценарий, — если будет угроза существования национальной безопасности Израиля. Если Тегеран отправит туда свои войска, тогда придется, конечно, защищать страну всеми доступными средствами. Израиль сакрален для всех партий, — пояснил Блохин.

Он отметил, что сухопутная операция в Иране может обернуться для США не только большими финансовыми затратами, но и существенными человеческими жертвами. По его словам, отправка многочисленного войска в зону боевых действий способна привести к ситуации, подобной войне во Вьетнаме.

Ранее Трамп не исключил возможности проведения наземной операции в Иране. Американский президент заявил, что не боится такого развития событий. Однако, по его словам, войска на земле могут не понадобиться.