Билеты на концерты комика Алексея Щербакова исчезли из продажи

Продажа билетов на апрельские концерты российского комика Алексея Щербакова неожиданно прекратилась, сообщает Telegram-канал «112». Отмечается, что концертный зал «Москва» приостановил их реализацию, однако официального объявления об отмене мероприятий пока не поступало.

По данным источника, билеты исчезли из продажи без каких-либо предварительных анонсов. На данный момент причины такого решения не разглашаются.

Ранее сообщалось, что Щербаков прилетел в Алма-Ату вслед за своим коллегой по шоу «Что было дальше?» Нурланом Сабуровым, которому незадолго до этого запретили въезд в Россию на 50 лет. Встреча в аэропорту сопровождалась национальной музыкой и казахскими угощениями. Комедиант прибыл в Казахстан для участия в премьере фильма «Пейіш 2».

До этого Сабуров, депортированный из России, анонсировал серию концертов в Азии. В конце февраля он выступит на тайском острове Пхукет, а в апреле даст шоу в китайских городах Шанхай и Гуанчжоу. Билеты на его выступления продаются по цене до 20 тыс. рублей. На тайский концерт продана лишь половина зала, в основном самые дешевые билеты.