«Там ничего нет»: в Иране рассказали, как «облажались» разведчики США Советник лидера Ирана Сафави: США и Израиль бьют по пустым объектам

Иран заблаговременно перевез все снаряды с объектов, по которым бьют Израиль и США, заявил высокопоставленный иранский военный, советник погибшего верховного лидера Ирана Яхья Рахим Сафави в эфире гостелевидения. По его словам, сейчас военные противника уничтожают пустые здания.

Наши ракетные центры были заранее эвакуированы. Те строения, по которым они ударили ночью, да и бьют сегодня, пусты, там ничего нет, там нет ракет, там нет стражей (военных из Корпуса стражей исламской революции Ирана. — NEWS.ru). Да, они уничтожают здания, но там никого нет, — объяснил Сафави.

Ранее израильские СМИ утверждали, что нового министра обороны Ирана устранили во время удара по зданию администрации президента. Генерала Маджида Ибн Аль-Резы ликвидировали спустя сутки после назначения на пост исполняющего обязанности главы ведомства. Подробностей о его убийстве, как и официальных подтверждений нет.

Прежде Корпус стражей Исламской революции подтвердил гибель министра обороны страны Азиза Насирзаде и назвал его смерть мученической. Представители иранской армии отметили, что его смерть поспособствует укреплению оборонных программ и углубит стратегическую волю страны.