Москва наращивает парк электробусов

Городской парк наземного транспорта Москвы пополнится свыше 400 новыми электробусами в 2026 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. В результате общее количество машин превысит 3300, а их доля в парке Мосгортранса достигнет 45%, что позволит Москве сохранить лидерство среди городов Европы и США.

По соотношению цены и качества российские электробусы одни из лучших в мире. Они отвечают самым строгим стандартам обслуживания пассажиров и снижают негативное влияние на экологию города, — говорится в сообщении.

Параллельно в столице развивается зарядная инфраструктура: уже установлено более 460 ультрабыстрых станций мощностью 300 кВт, до конца года планируется разместить еще около 300. Также продолжают развивать маршрутную сеть: в 2025-м улучшили больше 160 маршрутов, запустили шесть новых магистральных и первые 25 пригородных в Подмосковье. В 2026-м планируется запустить еще порядка пяти магистральных маршрутов и более 50 межрегиональных.

Ранее Собянин анонсировал запуск первого отрезка Рублево-Архангельской линии метро в 2026 году — от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева». Также в январе началось тестирование первого беспилотного поезда, который за месяц преодолел 650 километров. К концу года он начнет движение по графику, а с 2027 года — с пассажирами.