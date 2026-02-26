Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 20:12

Собянин назвал число уничтоженных беспилотников на подлете к Москве

Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Атака беспилотников на Москву отражена, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем МАХ. По его словам, уничтожено уже 12 БПЛА.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал он.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву. Таким образом, общее количество сбитых за сутки БПЛА над городом достигло семи.

До этого Собянин сообщил, что расчеты ПВО отразили атаку беспилотников, летевших на Москву. Всего за час военные нейтрализовали четыре летательных аппарата. Позже Собянин подтвердил, что российские силы ПВО сбили еще один украинский БПЛА. Из-за угрозы атак в столице ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский.

Также сообщалось, что во время ночной атаки Вооруженных сил Украины на Удмуртию пострадали минимум 11 местных жителей. По данным регионального Минздрава, трое из них госпитализированы: два пациента — в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом.

Сергей Собянин
БПЛА
Москва
Россия
