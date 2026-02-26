Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 20:39

В РПЦ обратились к православным перед Пасхой

РПЦ посоветовала православным посетить в Пасху храм

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Пасху в первую очередь следует посетить храм, заявил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с обществом и СМИ Владимир Легойда комментарии NEWS.ru. Верующим важно также навестить тех, кто по состоянию здоровья или иным причинам не может прийти на службу, отметил он на пресс-конференции, посвященной началу Великого поста и грядущему празднику Пасхи.

Я могу сказать то, что следует сделать по возможности: посетить храм. И оказаться рядом с теми, кто не может его посетить. С теми, кто, может быть, в больнице находится, там еще где-то, — отметил Легойда.

Священнослужитель также объяснил, что Пасха для православных является главным событием года. Он добавил, что посещение кладбища в этот день не соответствует церковной традиции, которая предполагает радость и участие в богослужении.

Знаете, вот коллеги часто спрашивают о главном событии года. Я всегда неизменно говорю, что главное событие года — это Пасха, — подчеркнул Легойда.

Ранее священник Владислав Береговой сообщил, что в первую неделю Великого поста православным следует больше молиться и совершать добрые дела. Он также призвал помогать нуждающимся, делать пожертвования и всячески проявлять сострадание к окружающим.
