Конференция-выставка GLOBAL TECH FORUM состоится в Москве

В Москве на базе кластера «Ломоносов» 27 марта состоится масштабная конференция-выставка GLOBAL TECH FORUM 2026. Ее посвятили цифровой трансформации и автоматизации бизнеса. Мероприятие объединит разработчиков и поставщиков комплексных IT-решений. Они представят лучшие проекты, нацеленные на цифровизацию бизнес-процессов и повышение эффективности компаний.

На конференции-выставке ожидаются свыше 120 спикеров и более 2,5 тыс. участников. Ведущие эксперты поделятся уникальным опытом внедрения цифровых технологий, рассмотрят актуальные стратегии и расскажут о новейших подходах, включая применение ИИ.

Ключевыми темами конференции станут цифровизация, искусственный интеллект, а также автоматизация бизнес-процессов, клиентского сервиса, HR, маркетинга и продаж. Помимо этого, участники обсудят импортозамещение, облачные технологии, информационную безопасность и аналитику данных. Отдельные дискуссии посвятят работе чат-ботов, ИИ-ассистентам и ИИ-агентам, кадровому электронному документообороту, LMS- и CRM-системам.

