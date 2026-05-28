Военэксперт ответил, на что ВСУ сделают ставку в обороне

28 мая 2026 в 12:28

Военэксперт Леонков: ВСУ сделают ставку на ИИ-технологии в обороне

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины в ближайшее время сделают ставку на технологии искусственного интеллекта для компенсации слабых мест в обороне, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, противник уже придумал тактику, которая предполагает создание фортификационных сооружений в связке с минными полями и большим количеством средств противовоздушной обороны.

ВСУ придумали определенную тактику: создание фортификационных сооружений с минными полями и большим количеством ПВО, которые могут использовать ПО на базе ИИ от компании Palantir. То есть делается большая ставка на искусственный интеллект, который должен компенсировать возможности Украины по обороне. Но нужно понимать, что прежде всего Palantir рассматривает Украину как полигон для обучения ИИ ведению боевых действий с помощью беспилотных и роботизированных систем. Эта техника разрабатывается не в интересах решения тех задач, которые ставит Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru). Palantir отрабатывает свои цели, — сказал Леонков.

Ранее историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что компания Palantir в рамках сотрудничества с Украиной может передать ВСУ ИИ-технологии управления боем. По его словам, встреча главы корпорации Алекса Карпа с украинским руководством свидетельствует о попытке внедрить систему Maven Smart System, которая уже применялась на войне в Иране.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
