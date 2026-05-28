28 мая 2026 в 12:58

Ушаков развеял миф о послании Путина Трампу после ударов по Киеву

Российская сторона не передавала никакого послания от президента РФ Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу в связи с ударами по Киеву, заявил РИА Новости помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он также опроверг высказывание главы европейской дипломатии Каи Каллас об эвакуации дипломатов США из столицы Украины.

Нет, никакого послания не передавалось, — отметил он в беседе с журналистами.

Ушаков также отметил, что Москва передавала Вашингтону рекомендации на фоне перехода ВС РФ к систематическим ударам по объектам ВПК в Киеве. По словам помощника президента, США оставили это обращение без ответа.

Ранее посольство Соединенных Штатов в Киеве заявило, что продолжит работать без изменений. Ведомство отреагировало на слова Каллас, что дипломаты покинули украинскую столицу.

Также секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил, что российско-американские переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине замедлились из-за отсутствия у Киева политической воли к миру. По его словам, украинская сторона постоянно стремится к эскалации конфликта.

