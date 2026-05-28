Психолог поделился способом быстро включиться в работу после отдыха

Психолог Ланг: техника «якорь» позволит сосредоточиться на работе за пять минут

Техника «Якорь» позволит сосредоточиться на работе примерно за пять минут, рассказал в беседе с «Радио 1» психолог Сергей Ланг. По его словам, это упражнение позволит привести мысли в порядок и повысить концентрацию внимания после отпуска или выходных.

Закройте глаза, вспомните самое яркое событие, которое приносило вам радость. Проживая его, сильно сожмите кулаки. Вы сделаете «якорение». Потом, когда на работе станет грустно или тяжело, просто сожмите кулаки — и эмоционально вернетесь в ту приятную ситуацию, — посоветовал Ланг.

Кроме того, он порекомендовал чаще слушать своего «внутреннего ребенка» и качественно отдыхать. Например, полезно будет посвящать будни не только работе, но и творчеству или прогулкам на природе. Это позволит избавиться от накопленной усталости. Эксперт также посоветовал постепенно повышать рабочую нагрузку после выхода из отпуска, а не хвататься сразу за все задачи.

Ранее Ланг заявил, что желание уволиться после отпуска может появиться из-за выгорания. Он отметил, что во время отдыха у людей появляется время и возможность оценить свою жизнь.

