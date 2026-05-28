28 мая 2026 в 14:36

«Играли в догонялки»: страшная авария с автобусами в Казани, сколько жертв

28 мая в результате жесткого ДТП с пассажирскими автобусами в Казани пострадали дети. Что известно, кто виноват в столкновении, сколько пострадавших?

Что произошло в Казани, кто виновник ДТП с автобусами

28 мая два пассажирских автобуса городских линий — № 36 и 46 — столкнулись на Горьковском шоссе в Казани. Как рассказали СМИ очевидцы, причиной стало поведение водителей, которые «играли в догонялки» и не справились с управлением.

«По предварительным данным, перед аварией водители обоих автобусов „закусились“ и стали мериться, кто круче водит. 36-й резко затормозил, увидев перед собой машину, в это время в него сзади влетел 46-й», — сообщают местные СМИ.

Удар был такой силы, что один из автобусов загорелся. По данным сервиса «Яндекс Карты», на участке Горьковского шоссе, где произошло ДТП, образовалась трехкилометровая пробка.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС, несколько бригад скорой помощи и реанимационная машина. Всех пострадавших госпитализировали.

Сколько жертв и пострадавших в ДТП в Казани

Данные по количеству пострадавших в результате ДТП в Казани разнятся. Некоторые пассажиры получили переломы, есть травмы головы. У кондуктора одного из автобусов диагностировали перелом ноги.

Mash Iptash пишет, что в ДТП с «краснобусами» (то есть входящими в пассажирскую систему «Казанский автобус») пострадали 10 человек.

«У шестерых взрослых состояние средней степени тяжести, у четверых детей — удовлетворительное, их отправили в Детскую республиканскую клиническую больницу. На месте ДТП работают пять бригад скорой помощи», — утверждает канал.

По данным Baza, пострадали 12 человек: четверо детей и восемь взрослых. Telegram-канал «112» утверждает, что число пострадавших в аварии увеличилось до 16 человек.

«Мы на данный момент имеем информацию о 10 пострадавших. Состояние средней тяжести, тяжелых нет. Из десяти — четверо детей, которые сейчас доставлены в ДРКБ, где проводится полноценное обследование, чтобы оценить их состояние. Они тоже не тяжелые», — сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

СУ СКР по Республике Татарстан сообщило, что после жесткого ДТП возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

СМИ неоднократно писали о проблемах с городским транспортом Казани, который входит в «топ-5 проблем города». Отмечается высокий уровень износа автобусов, давка в салонах, а также низкий уровень профессионализма и квалификации водителей автобусов, многие из которых — мигранты.

Валентин Меликов
