28 мая 2026 в 15:14

«ВКонтакте» и «VK Видео» оказались лидерами по обсуждению популярных шоу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
«ВКонтакте» и «VK Видео» оказались лидерами среди интернет-платформ, где пользователи активно обсуждают самые популярные шоу в русскоязычном сегменте Сети. Исследование провела компания Brand Analytics.

В топ самых обсуждаемых проектов в рунете вошли Comedy Club, «Битва экстрасенсов», «Уральские пельмени», «Что было дальше», «Беременна в 16», «Голос», а также шоу «VK Видео»: «Звезды», «Топ», «Натальная карта», «Большое шоу» и «Женское шоу». Пять из десяти шоу чаще всего обсуждаются в социальной сети «ВКонтакте» в сравнении с другими платформами.

По частоте упоминаний «ВКонтакте» заняла второе место среди четырех шоу. Исследование охватывало программы, которые получили наибольшее количество упоминаний в социальных сетях за период с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что абсолютное большинство российских пользователей интернета (95%) смотрят длинные горизонтальные видео через один или несколько видеосервисов. Согласно исследованию ВЦИОМа, большинство из них предпочитают платформу «VK Видео» — 61% пользователей выбирают ее для просмотра.

