Росстандарт утвердил ГОСТ с правилами дрессировки и прогулки собак

С 1 апреля в России вступает в силу ГОСТ благоустройства территорий для выгула и дрессировки собак, передает ТАСС. Он устанавливает требования к размерам, ограждениям и покрытиям игровых и тренировочных зон.

Росстандарт сообщил, что документ предусматривает регулярную уборку отходов, проверку освещения и оборудования, осмотр площадок на предмет опасных предметов и дезинфекцию территорий. Все эти меры направлены на обеспечение безопасности животных и людей.

Стандарт также определяет сезонные работы по содержанию площадок и требования к освещению, зонированию и установке препятствий. Эти правила помогут создать комфортные и безопасные условия для прогулок и тренировок собак в городах.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что владельцам собак рекомендуется выбирать ветеринара по реальным отзывам, ознакомившись с конкретной информацией о его работе. Он отметил, что общий рейтинг о клинике может быть неинформативен.

До этого Голубев предупредил, что в дог-френдли-местах питомцы могут заразиться инфекциями. Также собаки могут испытать стресс при посещении подобных заведений.